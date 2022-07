दिल्ली के जनकपुरी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां

Delhi Fire: दिल्ली के जनकपुरी ईस्ट में आग लगने की घटना सामने आ रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की पाँच गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।

दिल्ली के जनकपुरी में आग लगने की घटना सामने आ रही है। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के गफ्फार मार्केट और हमीदपुर के एक गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी।

Fire at an office in B-1 Market East Janakpuri, Delhi