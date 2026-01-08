8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

West Bengal: SIR से जुड़े दस्तावेज हुए खाक, सिलीगुड़ी के SDO ऑफिस में लगी भयंकर आग पर उठ रहे सवाल

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के एसडीओ ऑफिस में आग लगने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं। आग लगने से दो कमरे पूरी तरह जल गए और कई कंप्यूटर और सरकारी डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Jan 08, 2026

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के एसडीओ ऑफिस में आग लगने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार तड़के मल्लागुड़ी में हिल कार्ट रोड पर SDO ऑफिस में अचानक आग लग गई। आग लगने से SDO ऑफिस के दो कमरे पूरी तरह जल गए।

दोनों कमरों में रखे कई कंप्यूटर और सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी नष्ट हो गए हैं। हालांकि, फायर ब्रिगेड की तेजी से कार्रवाई के कारण एसडीओ ऑफिस एक बड़ी दुर्घटना से बच गया।

आधी रात के बाद कमरे से निकल रहा था धुआं

पता चला है कि आधी रात के कुछ देर बाद, सुरक्षा गार्डों और कुछ स्थानीय लोगों ने एक कमरे से काला धुआं निकलते देखा। इसके बाद ऑफिस के सुरक्षा गार्डों ने तुरंत आग बुझाना शुरू कर दिया।

प्रधान नगर पुलिस स्टेशन और फायर डिपार्टमेंट को जल्द ही सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दो फायर इंजन मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि, आग से हुए नुकसान के बारे में अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दोनों कमरों में रखे डॉक्यूमेंट्स आग की लपटों में घिर गए

फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार, दोनों कमरों में रखे डॉक्यूमेंट्स आग की लपटों में घिर गए थे। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

आग लगने के कुछ ही देर बाद एसडीओ विकास रुहेला मौके पर पहुंचे। पता चला है कि दार्जिलिंग जिलाधिकारी मनीष मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश ने आग की घटना के बारे में जानकारी ली है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब ने भी घटना के बारे में जानकारी ली।

आग के बारे में एसडीओ ने क्या कहा?

आग के बारे में एसडीओ रुहेला ने कहा- इस आग की घटना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं, सिलीगुड़ी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर धर्मेंद्र कृष्ण रॉय ने बताया- शुरू में, भारी धुएं के कारण हमें बिल्डिंग में घुसने में थोड़ा समय लगा। हालांकि, अब आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान की सीमा और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।

आग को लेकर उठ रहे सवाल

अब इस आग की घटना को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं।

एसआईआर के दौरान बंगाल में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जैसे कि 85 लाख वोटरों के पिता के नाम में त्रुटियां और 13।5 लाख वोटरों के माता-पिता का नाम एक ही होना।

चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में रोजाना कम से कम 100 मतदाताओं की सुनवाई करने का फैसला किया है। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

Updated on:

08 Jan 2026 11:03 am

Published on:

08 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / National News / West Bengal: SIR से जुड़े दस्तावेज हुए खाक, सिलीगुड़ी के SDO ऑफिस में लगी भयंकर आग पर उठ रहे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.