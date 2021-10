दिल्ली के LNJP अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

नई दिल्ली। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल ( LNJP Hospital ) के इमरजेंसी वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत यह रही कि इस आग की घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

एलएनजेपी अस्पताल में सोमवार की सुबह आग लगने के बाद अस्पताल के स्टाफ व मरीजों में खलबली मच गई। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इस घटना की सूचना दी गई जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अबतक पता नहीं चल सका है।

यह भी पढ़ेँः Gujarat: सूरत की पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, दो मजदूरों की मौत, 125 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू

Delhi | A fire broke out in the Emergency ward of LNJP Hospital today. Fire tenders rushed to the spot and doused the fire, no causality was reported.