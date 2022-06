राजद सुप्रीमो लालू यादव के कमरे में लगी आग, मची अफरातफरी, राबड़ी ने फोन कर जाना हाल

आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने केस में कल यानी कि 8 जून को झारखंड के पलामू में स्थित एक स्पेशल कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी होनी है। इस पेशी में शामिल होने के लिए पलामू पहुंचे लालू प्रसाद यादव सर्किट हाउस के जिस कमरे में ठहरे थे, उसमें आग लग गई।

Fire broke out in RJD Supremo Lalu Prasad Yadav Room in Palamu