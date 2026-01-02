2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

रेल यात्रियों के लिए नए साल पर आई अच्छी खबर, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी इस मार्ग पर

जल्द ही देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 02, 2026

Ministry for Railways Ashwini Vaishnaw

Ministry for Railways Ashwini Vaishnaw (Image: ANI)

Vande Bharat sleeper train: पिछले लंबे समय से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए नए साल का पहला दिन खुशखबरी लेकर आया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी माह के दूसरे पखवाड़े से कोलकाता से गुवाहाटी के बीच दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह यह घोषणा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्रा के लिए विशेष रूप से डिजाइन यह ट्रेन पूरी तरह एयर-कंडीशंड होगी। रेल मंत्री ने बताया कि सफल ट्रायल के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला सेट यात्रियों के लिए ट्रेक पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहली वंदे भारत स्लीपर से पूर्वोत्तर भारत को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेन में कुल 16 कोच में 11 थ्री-टियर, चार टू-टियर और एक फर्स्ट क्लास कोच होगा और एक बार में कुल 823 यात्रा कर सकेंगे।छह महीने में आठ और ट्रेनें शुरू होंगी

वैष्णव ने बताया कि अगले छह महीने में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होंगी और साल 2026 के अंत तक इन ट्रेनों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। भविष्य में भारतीय रेलवे की योजना देशभर में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा में बड़ा बदलाव आएगा।

180 किमी की स्पीड, राजस्थान में हुआ था ट्रायल

ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है। हाल ही राजस्थान में कोटा-नागदा सेक्शन पर इसके सफल हाई-स्पीड ट्रायल पूरे हुए हैं। ट्रायल के दौरान वॉटर टेस्ट में 180 किमी की स्पीड में गाड़ी में रखे पानी के भरे गिलास न हिले और न ही पानी छलका।

गुवाहाटी-कोलकाता किराया (करीब रुपए में)

थर्ड एसी: 2,300
सेकंड एसी: 3,000
फर्स्ट एसी:3,600

कोचों में यात्री सुविधा शानदार

कोचों में कुशन वाले स्लीपिंग बर्थ, अपर बर्थ तक बेहतर पहुंच, नाइट लाइटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ विजुअल डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरे और मॉड्यूलर पैंट्री, विमान की तरह एडवांस बायो-वैक्यूम टॉयलेट, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, बेबी केयर एरिया और एसी फर्स्ट क्लास में गर्म पानी के शॉवर की सुविधा, हर कोच में रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट, फोल्डेबल स्नैक टेबल और इमरजेंसी में सीधे लोको पायलट से संपर्क की सुविधा।

02 Jan 2026 05:01 am

