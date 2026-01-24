पूर्व CM के कार्यक्रम में 37 लाख का भोजन, चेक पास करने के लिए बड़े अधिकारी ने मांगी 3 लाख की रिश्वत, अब बुरे फंसे

अधिकारी ने बताया कि खाने के लिए 10 लाख रुपये एडवांस में दिए गए थे और बाकी 26 लाख रुपये के लिए चेक जारी किया जाना था। चेक प्रोसेस करने और जारी करने के नाम पर, पालनाडु के जिला राजस्व अधिकारी डीआरओ येका मुरली ने 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और ली।