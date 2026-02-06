पूर्व CM अच्युतानंद के बेटे ने कहा- ‘पद्म विभूषण स्वीकार नहीं कर सकते’, कभी ज्योति बसु ने नहीं लिया था भारत रत्न

पूर्व सीएम के बेटे ने कहा कि इस मामले पर हमारा फैसला मेरे पिता अच्युतानंद के आदर्शों और पार्टी के रुख के अनुरूप होगा। हमारा मानना ​​है कि लोगों के दिलों में वी.एस. की जगह किसी भी अवॉर्ड से बड़ी है। हम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वे उन पर अपना स्नेह और सम्मान बरसाते रहते हैं। अरुण कुमार ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने जब कम्युनिस्ट नेता ई.एम.एस. नंबूदरीपाद को पद्म विभूषण से नवाजने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह सम्मान लेने से मना कर दिया। इस मामले पर पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा, "अगर अच्युतानंदन जिंदा होते, तो वह यह अवॉर्ड स्वीकार नहीं करते।