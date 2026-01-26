26 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी अहंकारी हैं…’, प्रियंका के लीड नहीं करने की पूर्व कांग्रेस नेता ने बताई सच्चाई

पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने राहुल गांधी को अहंकारी बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि राहुल के असुरक्षा भाव के चलते प्रियंका गांधी आगे नहीं आ पाईं। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 26, 2026

Gandhi family controversy

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (Photo-IANS)

कांग्रेस के पूर्व नेता डॉ. शकील अहमद ने पार्टी की लगातार चुनावी असफलता, राहुल गांधी की लीडरशिप और प्रियंका गांधी की संभावित भूमिका पर खुलकर बात की। शकील अहमद ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की मुख्य वजह नेतृत्व की कार्यशैली, आंतरिक इनसिक्योरिटी, और परिवार-केंद्रित फैसलों को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राहुल गांधी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पार्टी की भलाई के लिए सच्ची बात कहना जरूरी है।

राहुल सोनिया की कांग्रेस को अपना नहीं सके

शकील अहमद ने कहा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केशरी जैसे विभिन्न गुटों वाली कांग्रेस को एकजुट कर एक मजबूत 'सोनिया गांधी की कांग्रेस' बनाई और पार्टी को संकट से उबारकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी की इसी कांग्रेस को भी अपना नहीं बना सके।

हम राहुल गांधी के विरोधी नहीं

उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के विरोधी नहीं हैं। मैंने काफी समय उनके साथ बिताया, उनसे बहुत बातें कीं। जहां गलती लगती थी, कमरे में टोकता था कि यह नहीं करना चाहिए। मैं समझता था कि कांग्रेस की भलाई मुल्क की भलाई है, लेकिन शायद राहुल को ठेस पहुंची, और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

खड़गे की जगह शशि को देना चाहते थे वोट

शकील अहमद ने राहुल को अहंकारी बताते हुए कहा कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में खड़े हुए थे, वे थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन सोनिया-राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया, तो वोट बर्बाद न हो इसलिए खड़गे को दिया। खड़गे अब भी कहते हैं कि राहुल-सोनिया ने उन्हें अध्यक्ष बनाया।

जो गांधी परिवार चाहेगा वही होगा

उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका जब एक साथ हैं, तो नेहरू-गांधी परिवार जो चाहेगा, वही अध्यक्ष होगा। अन्य नेताओं में संशय रहता है कि क्या करें। प्रियंका गांधी पर शकील ने कहा कि उनका ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन उनकी स्पीच जनता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। उनके भाषण में भारतीयता का बोध है। सोनिया ने संस्कृति निभाई, लेकिन प्रियंका यहां की पैदाइश हैं, इसलिए ज्यादा सटीक और प्रभावी बोलती हैं।

नेतृत्व का फैसला परिवार का है

वे मानते हैं कि कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार पर विश्वास है, और नेतृत्व का फैसला परिवार का है, लेकिन कई नेता कहते हैं कि राहुल की इनसिक्योरिटी से प्रियंका को आगे नहीं लाया जा रहा है। 30-32 साल राजनीति के बाद सांसद बनीं, महासचिव रहीं, लेकिन कोई बड़ा राज्य प्रभार नहीं मिला। यूपी हार के बाद असम जैसे छोटे राज्य का सेक्रेटरी बनाया गया, ताकि फ्रंटलाइन पर न आएं। पार्टी असफल होती रही, लेकिन चेहरा राहुल ही रहा।

शकील ने कहा कि राहुल ही पार्टी के मालिक हैं। प्रियंका फ्रंट में आना चाहती हैं या भाई के पीछे रहकर काम करना चाहती हैं, यह अंदर की बात है। दोनों में बहुत प्रेम दिखता है। बाहर से प्रियंका का जन-कनेक्शन और भाषण किसी से बेहतर है।

26 Jan 2026 06:55 am

