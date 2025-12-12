Breaking: देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर का निधन

2004 में UPA सरकार के दौरान उन्होंने देश का गृहमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। साल 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के समय शिवराज पाटील देश के गृह मंत्री थे। सुरक्षा चूक को लेकर काफी आलोचना होने पर पाटील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया था।