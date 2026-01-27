पीएम मोदी और शाह से जुड़ा था इशरत जहां एनकाउंटर केस, खुलासा करने वाले अधिकारी को मिला पद्म श्री

जबकि पहले हलफनामे में कहा गया था कि यह मामला CBI जांच के लिए उपयुक्त नहीं है, दूसरे में कहा गया कि केंद्र एक स्वतंत्र जांच या CBI जांच पर आपत्ति नहीं करेगा। मणि ने बाद में कहा था कि दूसरा हलफनामा उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया था और उन्होंने आदेश के तहत उस पर हस्ताक्षर करके उसे दायर किया था। 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक बयान में कहा था कि दूसरा हलफनामा (2009 में) तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने जांचा था और तत्कालीन गृह मंत्री (पी चिदंबरम) ने उसे मंजूरी दी थी।