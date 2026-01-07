वेनेजुएला संग कैसे होंगे रिश्ते? तेल व्यापार पर क्या होगा असर? पूर्व भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया में कच्चे तेल के व्यापार को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में यहां भी अमेरिकी कार्रवाई और उससे होने वाले प्रभावों पर मंथन का दौर चालू है। इस पर भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने विस्तार से अपनी राय व्यक्त की है। साथ ही, उन्होंने बताया कि हालिया घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार का क्या असर पड़ेगा।