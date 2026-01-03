पूर्व मंत्री को अंडरवियर से छेड़छाड़ के मामले में 3 साल की सजा, कोर्ट का एंटनी राजू पर एक्शन

कोर्ट ने एंटनी राजू को आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने के साथ झूठे सबूत बनाने का दोषी पाया। एंटनी को इन अपराधों के लिए तीन साल जेल, साथ ही सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष (Prosecution) की मांग थी कि मामले की सुनवाई चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में की जाए, इस मांग को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।