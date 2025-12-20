20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Epstein Sex Scandal: लड़कियों के साथ नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिंस को लेकर भी सनसनीखेज खुलासा…

Epstein sex scandal: जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी कर दिए हैं। इनमें एक तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का महिलाओं संग पूल में नहाते और पार्टी करते हुए दिख रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 20, 2025

Bill

बिल क्लिंटन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति (फोटो- @pr0ud_americans)

Epstein sex scandal: अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात ढाई बजे तीन लाख दस्तावेज जारी किए। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के महिलाओं व नाबालिगों के साथ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, एक्टर क्रिस टकर, पूर्व ब्रिटिश राजदूत और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू की महिलाओं संग तस्वीरें हैं।

लड़कियों के साथ नहाते दिखे क्लिंटन

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की महिलाओं संग पूल में नहाते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में वह पार्टी करते भी दिख रहे हैं। इस पर क्लिंटन की ओर से बयान भी आया है। क्लिंटन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन पर खुद को बचाने में लगा हुआ है। बिल क्लिंटन की प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और इन अपराधों के सामने आने से पहले ही उन्होंने एपस्टीन से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। जेफ्री एपस्टीन के अपराधों की जानकारी मिलने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन कई लोग उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ थे।

कई महिलाओं की गोद में लेटे हुए दिखे प्रिंस एंड्रयू

इन तस्वीरों में एक तस्वीर ब्रिटिश राजकुमार एंड्रयू से भी जुड़ी हैं। एक तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 5 महिलाओं के पैरों पर लेटे दिख रहे हैं। सभी के चेहरे छिपा दिए गए हैं। उनके पीछे एपस्टीन की प्रेमिका घिसलीन मैक्सवेल हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में ब्रिटिश राजदूत भी महिलाओं संग दिख रहे हैं।

ट्रंप की तस्वीरें भी आई सामने

खास बात यह है कि जारी की गई इन तस्वीरों में एक तस्वीर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है। इसमें वह कई महिलाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन महिलाओं का चेहरा उजागर नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप किसी अन्य महिला से बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में एपस्टीन खड़ें हैं।

जेफरी के एस्टेट से मिली इन तस्वीरों में से एक में नए कंडोम का एक कटोरा दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप की कार्टून इमेज है, जिस पर लेबल है “ट्रंप कंडोम $4.50” और लिखा है “मैं बहुत बड़ा हूं!” वहीं, दूसरी फोटो में एपस्टीन के बगल में स्टीव बैनन, घिसलेन मैक्सवेल के साथ बिल क्लिंटन और पहले के प्रिंस एंड्रयू के साथ बिल गेट्स खड़े हैं।

कौन था जेफ्री एपस्टीन

जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी मृत्यु जेल में हुई थी। मरने से पहले एपस्टीन ने पहले खुद को एक ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र था। उसमें जेफ्री ने लिखा था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस आए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एपस्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर तक 30 दिन की समय सीमा पूरी हो गई। हालांकि, अभी तक न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़ी सभी दस्तावेज जारी नहीं किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Dec 2025 07:33 am

Published on:

20 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / National News / Epstein Sex Scandal: लड़कियों के साथ नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिंस को लेकर भी सनसनीखेज खुलासा…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.