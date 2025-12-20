Epstein Sex Scandal: लड़कियों के साथ नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिंस को लेकर भी सनसनीखेज खुलासा…

बिल क्लिंटन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति (फोटो- @pr0ud_americans)
Epstein sex scandal: अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात ढाई बजे तीन लाख दस्तावेज जारी किए। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के महिलाओं व नाबालिगों के साथ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, एक्टर क्रिस टकर, पूर्व ब्रिटिश राजदूत और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू की महिलाओं संग तस्वीरें हैं।
पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की महिलाओं संग पूल में नहाते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में वह पार्टी करते भी दिख रहे हैं। इस पर क्लिंटन की ओर से बयान भी आया है। क्लिंटन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन पर खुद को बचाने में लगा हुआ है। बिल क्लिंटन की प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और इन अपराधों के सामने आने से पहले ही उन्होंने एपस्टीन से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। जेफ्री एपस्टीन के अपराधों की जानकारी मिलने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन कई लोग उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ थे।
इन तस्वीरों में एक तस्वीर ब्रिटिश राजकुमार एंड्रयू से भी जुड़ी हैं। एक तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 5 महिलाओं के पैरों पर लेटे दिख रहे हैं। सभी के चेहरे छिपा दिए गए हैं। उनके पीछे एपस्टीन की प्रेमिका घिसलीन मैक्सवेल हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में ब्रिटिश राजदूत भी महिलाओं संग दिख रहे हैं।
खास बात यह है कि जारी की गई इन तस्वीरों में एक तस्वीर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है। इसमें वह कई महिलाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन महिलाओं का चेहरा उजागर नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप किसी अन्य महिला से बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में एपस्टीन खड़ें हैं।
जेफरी के एस्टेट से मिली इन तस्वीरों में से एक में नए कंडोम का एक कटोरा दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप की कार्टून इमेज है, जिस पर लेबल है “ट्रंप कंडोम $4.50” और लिखा है “मैं बहुत बड़ा हूं!” वहीं, दूसरी फोटो में एपस्टीन के बगल में स्टीव बैनन, घिसलेन मैक्सवेल के साथ बिल क्लिंटन और पहले के प्रिंस एंड्रयू के साथ बिल गेट्स खड़े हैं।
जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। उसकी मृत्यु जेल में हुई थी। मरने से पहले एपस्टीन ने पहले खुद को एक ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र था। उसमें जेफ्री ने लिखा था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस आए थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एपस्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर तक 30 दिन की समय सीमा पूरी हो गई। हालांकि, अभी तक न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़ी सभी दस्तावेज जारी नहीं किए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग