Epstein Sex Scandal: लड़कियों के साथ नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिंस को लेकर भी सनसनीखेज खुलासा…

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की महिलाओं संग पूल में नहाते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में वह पार्टी करते भी दिख रहे हैं। इस पर क्लिंटन की ओर से बयान भी आया है। क्लिंटन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन पर खुद को बचाने में लगा हुआ है। बिल क्लिंटन की प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और इन अपराधों के सामने आने से पहले ही उन्होंने एपस्टीन से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। जेफ्री एपस्टीन के अपराधों की जानकारी मिलने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन कई लोग उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ थे।