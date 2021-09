Delhi Building Collapsed: सब्जी मंडी इलाके में चार मंजिला इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सब्जी मंडी इलाके में एक चार मंजिला इमारत ढह ( Delhi Building Collapse ) गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस दौरान एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है।

जिस वक्त यह इमारत गिरी उस समय नीचे सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी जो मलबे में दब गई। बिल्डिंग गिरने की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

यह भी पढ़ेँः Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में फिलहाल बारिश से राहत नहीं, जानिए कब तक होगी बारिश

Delhi | A four-storey building collapsed in the Sabzi Mandi area. One person has been rescued and taken to the hospital. More details awaited.



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/iQ3poHtYCN