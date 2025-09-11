रूसी सेना में भर्ती न होने की सलाह, विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों को किया आगाह; कहा- फंसे हुए लोगों को…

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने बार बार भारतीयों से अपील की है कि रूसी सेना में अभी भर्ती होने का फैसला खतरों से खाली नहीं है। वहीं, एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में लगभग 15 भारतीय नागरिक फंसे हैं। उन्हें रूस की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।