अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी कामयाबी, गगनयान पैराशूट सिस्टम सफल

ड्रोग पैराशूट इस सिस्टम का सबसे क्रिटिकल हिस्सा हैं, क्योंकि वे अत्यधिक गति, उच्च तापमान और कठिन एयरोडायनामिक स्थितियों में काम करते हैं। इस परीक्षण सीरीज का उद्देश्य चरम परिस्थितियों में इनकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन का कठोर मूल्यांकन करना था। दोनों परीक्षणों में सभी लक्ष्य हासिल किए गए और विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में पैराशूटों की मजबूती साबित हुई।

ये परीक्षण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) के नेतृत्व में हुए, जिसमें डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) और टीबीआरएल की सक्रिय भागीदारी रही। इस सफलता से गगनयान पैराशूट सिस्टम को मानव उड़ान के लिए क्वालिफाई करने की दिशा में मजबूत आधार मिला है।