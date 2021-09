Ganesh Chaturthi 2021: दिल्ली में यमुना किनारे होगी गणेश महा आरती, सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की आने की अपील

नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी ( Ganesh Chaturthi 2021 ) के अवसर पर दिल्ली में भव्य गणेश पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महा गणेश आरती भी होगी। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी खु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के जरिए दी।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना के चलते पंडालों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की इज़ाजत नहीं है। इसलिए हम आपके लिए ये शानदार गणेश पूजन कार्यक्रम करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सभी टीवी चैनल पर होगा। केजरीवाल ने सभी लोगों से कार्यक्रम में बच्चों समेत शामिल होने की अपील भी की।

I urge everyone to teach their children about Ganesh Chaturthi's glorious history in India. During British rule, people could not celebrate festivals publicly. Bal Gangadhar Tilak was the first person to celebrate Ganesh Chaturthi publicly in Pune: Delhi CM Arvind Kejriwal (1/2) pic.twitter.com/ITUOrzBO65