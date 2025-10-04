राजकोट में फर्जी सेक्स पावर दवा रैकेट का भंडाफोड़: हजारों को लोगों ऐसे बनाया बेवकूफ

पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया, यह ऑपरेशन साइबर क्राइम यूनिट की सतर्कता का नतीजा है। हम अन्य संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। मामले में धोखाधड़ी और साइबर अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। गुर्जर ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी संदिग्ध दवाओं से बचें और केवल सत्यापित स्रोतों से खरीदारी करें। इस कार्रवाई से नकली दवा रैकेट पर लगाम लगने की उम्मीद है। जांच आगे के खुलासों की ओर बढ़ रही है।