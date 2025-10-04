जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लौटाई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जानें जहर के आरोपों पर क्या कहा?

Zubeen Garg Death Mystery: असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांचकर्ताओं को लौटा दी है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में गरिमा ने कहा कि वे जांच पर भरोसा करती हैं और इसे सार्वजनिक करना जांच में बाधा डाल सकता है। उन्होंने कहा, मैंने सुझावों के बाद फैसला लिया कि यह दस्तावेज जांच अधिकारियों के पास रहना चाहिए। आपको बता दें कि जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु ने प्रशंसकों में आक्रोश और शोक की लहर पैदा की है।