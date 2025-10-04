जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लौटाई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जानें जहर के आरोपों पर क्या कहा?

गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग (Photo-ANI)
Zubeen Garg Death Mystery: असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांचकर्ताओं को लौटा दी है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में गरिमा ने कहा कि वे जांच पर भरोसा करती हैं और इसे सार्वजनिक करना जांच में बाधा डाल सकता है। उन्होंने कहा, मैंने सुझावों के बाद फैसला लिया कि यह दस्तावेज जांच अधिकारियों के पास रहना चाहिए। आपको बता दें कि जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु ने प्रशंसकों में आक्रोश और शोक की लहर पैदा की है।
जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्टों में डूबने की बात कही गई, लेकिन बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी के दावे ने सनसनी मचा दी कि जुबीन को उनके मैनेजर और आयोजक ने जहर दिया था। गरिमा ने इस दावे के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, हम उन्हें परिवार मानते थे। अगर यह सच है, तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
असम पुलिस की सीआईडी इस मामले की गहन जांच कर रही है। राज्य भर में 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें आयोजक श्यामकानु महंत, बैंड सदस्य गोस्वामी, अमृत प्रभा और अन्य शामिल हैं। अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।
असम सरकार ने शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग जुबीन की मौत की परिस्थितियों की गहराई से जांच करेगा। जुबीन की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब जांच और आयोग से मिलने की उम्मीद है। प्रशंसक और परिवार इस मामले में पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रहे हैं।
