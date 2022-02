गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भारत में हमले करने की फिराक में, हिट लिस्ट में कई व्यवसायी और राजनेता

अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) एक बार फिर भारत को दहलाने की फिराक में है। भारत को दहलाने के लिए उसने एक स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया है। ये खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किया है।

अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ( Dawood Ibrahim ) भारत को निशाना बनाने की फिराक में है। दरअसल वो एक बार फिर देश में बड़ा हमला कर सकता है। इसक हमले के लिए उसने एक विशेष यूनिट का गठन किया है। ये खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किया है। दरअसल एनआईए की FIR से पता चला है कि दाऊद इब्राहिम अपनी स्पेशल यूनिट के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के उद्देश्य से विस्फोटक और घातक हथियारों का उपयोग करके देश पर हमला करने की योजना बना रहा। उसकी हिट लिस्ट में देश के कुछ बड़े शहर, नेता और बिजनेसमैन भी हैं।

Gangster Dawood Ibrahim plans to target India many businessmen politicians on hit list