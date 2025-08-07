विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा: गैस सिलेंडर में विस्फोट से तीन की मौत, कई घायल

Gas Cylinder Explosion in Visakhapatnam: विशाखापत्तनम के वन टाउन क्षेत्र में फिशिंग हार्बर के पास गुरुवार को एक भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट का कारण एक वेल्डिंग शॉप में गैस रिसाव बताया जा रहा है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।