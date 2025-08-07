विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा: गैस सिलेंडर में विस्फोट से तीन की मौत, कई घायल

Gas Cylinder Explosion in Visakhapatnam: विशाखापत्तनम के वन टाउन क्षेत्र में फिशिंग हार्बर के पास गुरुवार को एक भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट का कारण एक वेल्डिंग शॉप में गैस रिसाव बताया जा रहा है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि शवों के टुकड़े आसपास बिखर गए, जिससे मृतकों की सटीक संख्या का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे की सूचना मिलते ही वन टाउन पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है और मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को विस्फोट का मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है।
आंध्र प्रदेश के भाजपा नेता विष्णु वर्धन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर घटनास्थल का एक वीडियो साझा करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपील की। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है।