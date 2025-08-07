‘चुनाव कैसे चोरी किया गया’, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप, 5 प्रकार की गड़बड़ियों का किया जिक्र

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों पर आपत्ति जताई और कहा कि आज राहुल गांधी के शब्द थे, अगर मेरी प्रेस वार्ता पर जवाब नहीं आया, तो घातक परिणाम होंगे। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को देखा, और यह कोई पहली बार नहीं है कि राहुल किसी संवैधानिक संस्थान पर हमला करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़ा किया।