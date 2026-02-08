‘C-ग्रेड फिल्म से भी बदतर है CM हिमंत बिस्वा सरमा का बयान’..पत्नी के ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’ पर कांग्रेस सांसद का जवाब

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के काल में, यूपीए के दौर में, अली तौकीर शेख को 13 बार भारत आने की अनुमति दी गई। उसने सभी मंचों पर भारत की आलोचना की, लेकिन फिर भी उसे अनुमति मिली। ये सभी दौरे तब हुए जब डॉ मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। एलिजाबेथ और गौरव भारत के सत्ता ढांचे से निकटता से जुड़े थे। सभी वीजा कांग्रेस शासन के दौरान जारी किए गए थे। जैसे ही पीएम मोदी सत्ता में आए, उसका भारत आना बंद हो गया। वह भारत यात्रा के दौरान अपने साथ उच्च स्तरीय पाकिस्तानी अधिकारियों को भी लाता था। एलिजाबेथ 2011 में अमेरिका से पाकिस्तान आई थीं। उनका तबादला भारत कर दिया गया था, लेकिन उन्हें वेतन अली तौकीर द्वारा दिया जाता रहा।"