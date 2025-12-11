‘मेरे पति और 3 बहनों की जान चली गई, स्टाफ क्लब डांसर को…’, गोवा अग्निकांड में बची महिला ने बताई हादसे की कहानी

गोवा के एक क्लब में लगी भीषण आग। (फोटो- IANS)
गोवा के एक क्लब में लगी भीषण आग के बाद एक सर्वाइवर और चश्मदीद ने क्लब मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक सेफ्टी उपायों की कमी की वजह से उनके परिवार के सदस्यों की मौत हुई।
आग से बचकर निकलने वाली चश्मदीद भावना जोशी ने एएनआई से बात करते हुए कहा- मेरे परिवार के चार लोग दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे पति और तीन बहनों की आग की घटना में जान चली गई।
उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लब में सावधानी के उपाय नहीं किए गए थे। न तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था, न फायर अलार्म, और न ही आग पर काबू पाने के लिए कुछ और। स्टाफ क्लब डांसर्स और म्यूजिशियंस को बचाने में बिजी था।
भावना ने क्लब मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है. साथ ही, उन पर इस दुखद घटना के बाद देश छोड़कर भागने का आरोप लगाया है।
जोशी ने कहा- मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हममें से कई लोगों को मारा और देश छोड़कर भाग गए।
इस बीच, गोवा के बिर्च होटल में लगी आग के सिलसिले में वॉन्टेड लूथरा ब्रदर्स, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और गुरुवार को सूत्रों ने बताया कि उन्हें जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा।
गोवा पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों पर 7 दिसंबर को देश से भागने के लिए केस दर्ज किया गया था. जबकि अधिकारी आग बुझाने और फंसे हुए मेहमानों को बचाने में लगे थे।
फरार आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद थाई अधिकारियों ने आरोपियों को थाईलैंड में पकड़ लिया। 6 दिसंबर की देर रात 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में लगी भयानक आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिसमें पांच टूरिस्ट और 20 स्टाफ मेंबर शामिल थे।
उधर, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आठ दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी, जबकि राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। साथ ही एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर सेफ्टी ऑडिट और एनफोर्समेंट तेज करने का काम चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग