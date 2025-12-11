‘मेरे पति और 3 बहनों की जान चली गई, स्टाफ क्लब डांसर को…’, गोवा अग्निकांड में बची महिला ने बताई हादसे की कहानी

उधर, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आठ दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी, जबकि राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। साथ ही एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर सेफ्टी ऑडिट और एनफोर्समेंट तेज करने का काम चल रहा है।