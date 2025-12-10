Goa Nightclub Fire: दाऊद जैसे लूथरा भगोड़े अपराधियों को फिर भारत लाना कितना मुश्किल!

भारत में आर्थिक अपराधों के बढ़ने के साथ कई कारोबारी भी बड़े वित्तीय घोटालों के बाद विदेश भाग गए। ये मामले न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था के लिए चुनौती बने, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली की कठिनाइयों को भी उजागर करते हैं। यूबी ग्रुप और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है।2016 में वह भारत छोड़कर यूके चले गए। इस बीच, हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर PNB बैंक घोटाले (लगभग ₹13,000 करोड़) का आरोप है। वो 2018 में अमेरिका और फिर ब्रिटेन चला गया। मेहुल चोकसी भी पीएनबी घोटाले में आरोपी है। वो 2018 में भारत छोड़कर एंटीगुआ चला गया जहां उसने नागरिकता भी प्राप्त कर ली।