राष्ट्रीय

2025 में भारतीयों ने किसको किया सबसे ज्यादा सर्च, गूगल ने बताया क्या हुआ ट्रेंड

Google Year in Search 2025: गूगल ने 2025 की सर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीयों की आईपीएल, महिला क्रिकेट और एआई में रुचि दिखाई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 04, 2025

Google Year in Search 2025

गूगल ने बताया इंटरनेट पर क्या किया सर्च (सोशल मीडिया)

Google Year in Search 2025: गूगल ने गुरुवार को साल 2025 की सर्च रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वर्ष भारतीय यूजर्स ने आईपीएल से लेकर महाकुंभ तक के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया है। आईपीएल के बाद गूगल जेमिनी दूसरे स्थान पर है। गूगल ने ट्रेंडिंग सर्च का ‘A से Z’ भी पेश किया है, जिसमें वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर एक अलग लोकप्रिय क्वेरी का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं इस साल क्या-क्या सर्च हुआ…

भारत में 2025 की शीर्ष ट्रेंडिंग सर्च

  • आईपीएल
  • गूगल जेमिनी
  • एशिया कप
  • आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
  • प्रो कबड्डी लीग
  • महाकुंभ
  • महिला विश्व कप
  • ग्रोक
  • सैयारा
  • धर्मेंद्र

गूगल के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) था। दूसरे स्थान पर गूगल जेमिनी, तीसरे पर एशिया कप, चौथे पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पाँचवें पर प्रो कबड्डी लीग, छठे पर महाकुंभ, सातवें पर महिला विश्व कप, आठवें पर ग्रोक, नौवें पर सैयारा और दसवें पर धर्मेंद्र रहे।

एआई श्रेणी में गूगल जेमिनी सबसे लोकप्रिय

गूगल ने एआई से जुड़ी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च की सूची भी जारी की। गूगल जेमिनी पहले स्थान पर रहा, उसके बाद जेमिनी एआई फोटो दूसरे, जीआरओके (ग्रोक) तीसरे, डीपसीक चौथे, पर्प्लेक्सिटी पाँचवें, गूगल एआई स्टूडियो छठे, चैटजीपीटी सातवें, चैटजीपीटी घिबली आर्ट आठवें, फ्लो नौवें और घिबली स्टाइल इमेज जेनरेटर दसवें स्थान पर रहा।

भारत में शीर्ष रुझानों में जेमिनी ट्रेंड पहले स्थान पर, घिबली ट्रेंड दूसरे स्थान पर, 3डी मॉडल ट्रेंड तीसरे स्थान पर, जेमिनी साड़ी ट्रेंड चौथे स्थान पर तथा एक्शन फिगर ट्रेंड पाँचवें स्थान पर रहा।

Published on:

04 Dec 2025 06:56 pm

Hindi News / National News / 2025 में भारतीयों ने किसको किया सबसे ज्यादा सर्च, गूगल ने बताया क्या हुआ ट्रेंड

