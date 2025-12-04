2025 में भारतीयों ने किसको किया सबसे ज्यादा सर्च, गूगल ने बताया क्या हुआ ट्रेंड

Google Year in Search 2025: गूगल ने गुरुवार को साल 2025 की सर्च रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वर्ष भारतीय यूजर्स ने आईपीएल से लेकर महाकुंभ तक के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया है। आईपीएल के बाद गूगल जेमिनी दूसरे स्थान पर है। गूगल ने ट्रेंडिंग सर्च का ‘A से Z’ भी पेश किया है, जिसमें वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर एक अलग लोकप्रिय क्वेरी का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं इस साल क्या-क्या सर्च हुआ…