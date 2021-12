जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा, सरकार ने संसद में दी जानकारी

संसद में सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सही समय आने पर। दरअसल, कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के एक सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने बताया कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज संसद में जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल, आज संसद में सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सही समय आने पर। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि वह सही समय कब होगा। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई है। पहले भी सरकार के कई मंत्री भी यह बात कह चुके हैं। वहीं आज संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्हें बताया कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

gov says we will definitely give full statehood to jammu and kashmir