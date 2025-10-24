Patrika LogoSwitch to English

छठ पर्व पर दिल्ली में रहेगा सरकारी अवकाश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Chhath Puja Holiday: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि छठ पर्व के अवसर पर सोमवार यानी 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश रहेगा।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 24, 2025

Chhath Puja Holiday

छठ पर्व पर रहेगा सरकारी अवकाश (Photo-ANI)

Chhath Puja Holiday: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व के अवसर पर 27 अक्टूबर, सोमवार को सरकारी अवकाश की घोषणा की है। यह निर्णय चार दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन के महत्व को देखते हुए लिया गया है, जो इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।

छठ पूजा का महत्व और तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि छठ पर्व के तीसरे दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें पूरा परिवार विभिन्न कार्यों में जुटता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह आस्था, श्रद्धा और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के माध्यम से यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। सीएम ने कहा कि यह अवकाश लोगों को पूजा की तैयारियों और अनुष्ठानों में सहूलियत प्रदान करेगा।

स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व को भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का उत्सव बताते हुए कहा कि यह पर्व परिवार, समाज और समुदाय को एकजुट करता है। दिल्ली सरकार ने सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है। श्रद्धालु निश्चिंत होकर पूजा-अर्चना कर सकें, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी शुभकामनाएं

सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह उत्सव सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा।

छठ पर्व का सांस्कृतिक महत्व

आपको बता दें कि छठ पर्व न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दिल्ली में लाखों श्रद्धालु इस पर्व को पूरे विधि-विधान से मनाते हैं, और सरकार का यह अवकाश घोषणा का निर्णय उनकी आस्था का सम्मान करता है।

Updated on:

24 Oct 2025 10:02 pm

Published on:

24 Oct 2025 09:55 pm

