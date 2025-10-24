छठ पर्व पर दिल्ली में रहेगा सरकारी अवकाश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री ने बताया कि छठ पर्व के तीसरे दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें पूरा परिवार विभिन्न कार्यों में जुटता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह आस्था, श्रद्धा और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के माध्यम से यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। सीएम ने कहा कि यह अवकाश लोगों को पूजा की तैयारियों और अनुष्ठानों में सहूलियत प्रदान करेगा।