भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए कर रहे थे जासूसी, गुजरात एटीएस ने किया दोनों को गिरफ्तार

ATS (Photo - IANS)
गुजरात एटीएस - एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (Gujarat ATS - Anti-Terrorist Squad) को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करते हुए देश में चल रहे एक जासूसी नेटवर्क (Spy Network) का भंडाफोड़ कर दिया है। एटीएस ने जासूसी के दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। एटीएस ने इन दोनों को गोवा (Goa) और दमन (Daman) से गिरफ्तार किया है, जहाँ से दोनों जासूसी का काम कर रहे थे।
गुजरात एटीएस ने गोवा से ए.के. सिंह (A.K. Singh) नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय सेना में सूबेदार रह चुका है। वहीं दमन से रश्मनी पाल (Rashmani Pal) नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों पाकिस्तान (Pakistan) के लिए जासूसी कर रहे थे और संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठी करके पाकिस्तान पहुंचा रहे थे।
गुजरात एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए ए.के. और रश्मनी से पूछताछ की जा रही है और उनके जासूसी नेटवर्क के बारे में दूसरी डिटेल्स पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संबंधित एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एके जासूसी नेटवर्क के भीतर वित्तीय सहायता मुहैया कराकर पाकिस्तानी गुर्गों की मदद कर रहा था। भारतीय सेना में पूर्व सूबेदार होने की वजह से एके के पास संवेदनशील जानकारी तक तक पहुंचने का रास्ता था। ऐसे में इस जासूसी नेटवर्क में उसकी भूमिका काफी अहम थी और एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है।
