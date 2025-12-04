भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए कर रहे थे जासूसी, गुजरात एटीएस ने किया दोनों को गिरफ्तार

गुजरात एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए ए.के. और रश्मनी से पूछताछ की जा रही है और उनके जासूसी नेटवर्क के बारे में दूसरी डिटेल्स पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संबंधित एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एके जासूसी नेटवर्क के भीतर वित्तीय सहायता मुहैया कराकर पाकिस्तानी गुर्गों की मदद कर रहा था। भारतीय सेना में पूर्व सूबेदार होने की वजह से एके के पास संवेदनशील जानकारी तक तक पहुंचने का रास्ता था। ऐसे में इस जासूसी नेटवर्क में उसकी भूमिका काफी अहम थी और एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है।