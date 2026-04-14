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गुजरात में वोटिंग से पहले BJP का शक्ति प्रदर्शन, नवसारी में 41 सीटों पर निर्विरोध जीत

BJP Unopposed Victory Gujarat: वोटिंग से पहले नवसारी में BJP का दबदबा, 41 सीटों पर निर्विरोध जीत। जानें गुजरात लोकल बॉडी चुनाव से जुड़ी पूरी खबर।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 14, 2026

BJP wins 41 unopposed seats Navsari Gujarat

BJP wins 41 unopposed seats Navsari Gujarat

Gujarat Local Body Elections BJP: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नवसारी जिले में बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। पार्टी ने यहां विभिन्न स्थानीय निकायों की कुल 41 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ का संकेत दिया है। यह जीत ऐसे समय आई है, जब राज्य में चुनावी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है और मतदान की तारीख नजदीक है।

किन-किन सीटों पर मिली जीत

पार्टी नेताओं के अनुसार, BJP उम्मीदवारों को नवसारी नगर निगम की 3 सीटों, जिला पंचायत की 6 सीटों, तालुका पंचायत की 11 सीटों और गांदेवी नगरपालिका की 21 सीटों पर निर्विरोध चुना गया है। इन सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने या मुकाबले में न उतरने के चलते BJP को सीधे जीत मिली।

कार्यकर्ताओं में जश्न

इन नतीजों की पुष्टि के बाद पूरे जिले में BJP कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे संगठन की मजबूती और जनता के भरोसे का परिणाम बताया। राज्य के कैबिनेट मंत्री नरेश पटेल ने कहा, “गांदेवी नगरपालिका में BJP की निर्विरोध जीत पूरे पार्टी परिवार के लिए गर्व की बात है।”

AAP नेता BJP में शामिल

इस बीच अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार केतन पटेल ने निकोल विधानसभा क्षेत्र के ओधव वार्ड से अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ BJP में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम भी चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने वाला माना जा रहा है।

राज्य में तेज हुई चुनावी गतिविधियां

गुजरात में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित BJP के शीर्ष नेता विभिन्न जिलों में प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं।

राज्य में नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत की हजारों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें BJP, कांग्रेस और AAP सहित प्रमुख दल मैदान में हैं।

चुनाव कार्यक्रम

इन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होना है, जबकि मतगणना 28 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 15 अप्रैल तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

क्या कहते हैं ये नतीजे

नवसारी में BJP की 41 सीटों पर निर्विरोध जीत को जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूत स्थिति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यह परिणाम आगामी मतदान से पहले BJP के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, वहीं विपक्ष के लिए चुनौती भी बढ़ा सकता है।

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Updated on:

14 Apr 2026 02:58 am

Published on:

14 Apr 2026 02:47 am

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