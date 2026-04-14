गुजरात में वोटिंग से पहले BJP का शक्ति प्रदर्शन, नवसारी में 41 सीटों पर निर्विरोध जीत

Gujarat Local Body Elections BJP: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नवसारी जिले में बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। पार्टी ने यहां विभिन्न स्थानीय निकायों की कुल 41 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ का संकेत दिया है। यह जीत ऐसे समय आई है, जब राज्य में चुनावी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है और मतदान की तारीख नजदीक है।