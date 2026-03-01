गुजरात निकाय चुनाव: सभी 12 हजार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AAP, 455 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

Gujarat Local Body Election 2026: गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य की सभी करीब 12 हजार सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही AAP ने 455 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है।