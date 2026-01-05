आज पैरोल पर जेल से निकल रहे राम रहीम, 8 साल में 405 दिन रहे बाहर, डेरा प्रमुख पर कब-कब मेहरबान हुई राज्य सरकार?

राम रहीम को सबसे पहले 2017 में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। वह 2017 के बाद से अब तक 14 बार जेल से रिहा किया जा चुका है। ज्यादातर बार वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित डेरा के आश्रम में रहे हैं।