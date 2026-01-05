5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आज पैरोल पर जेल से निकल रहे राम रहीम, 8 साल में 405 दिन रहे बाहर, डेरा प्रमुख पर कब-कब मेहरबान हुई राज्य सरकार?

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ रहे हैं। यह उनकी 15वीं पैरोल है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 05, 2026

Ram Rahim

राम रहीम (X-@Tamal0401)

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ रहे हैं। यह उनकी 15 वीं पैरोल है। वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएंगे। वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में रहेंगे।

रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने शनिवार को राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी। राम रहीम ने डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह के 25 जनवरी को होने वाले जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी

राम रहीम को 2025 में तीन बार पैरोल मिली। दिल्ली चुनाव से पहले वह जनवरी में 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। इसके बाद अप्रैल में उन्हने 21 दिनों के लिए पैरोल मिली थी।

वहीं, अगस्त में राम रहीम को 40 दिनों के लिए पैरोल मिली थी। हालांकि पैरोल के नियम बलात्कार-हत्या के दोषी को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकते हैं, लेकिन उन्हें हर बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए फॉलोअर्स से बातचीत करने की इजाजत दी गई।

राम रहीम को सबसे पहले 2017 में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। वह 2017 के बाद से अब तक 14 बार जेल से रिहा किया जा चुका है। ज्यादातर बार वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित डेरा के आश्रम में रहे हैं।

CBI कोर्ट ने रहीम को दो रेप मामलों में से प्रत्येक में 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद, CBI कोर्ट ने उन्हें पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में और डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

2019 में राम रहीम को तीन अन्य लोगों के साथ पत्रकार छत्रपति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, यह अपराध 16 साल से भी पहले हुआ था।

कब-कब बाहर आए रहीम?

24 अक्टूबर, 2020- सबसे पहले राम रहीम को अक्टूबर 2020 में पैरोल मिली थी। राम रहीम को तब सिर्फ 1 दिन की पैरोल मिली थी, जिसका कारण उनकी बीमार मां से मिलने जाना था।

7 फरवरी 2022- 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी, तब पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हालांकि, उस क्यों उन्हें पैरोल मिली, इसका कारण स्पष्ट नहीं है।

जून 2022- जून 2022 में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। तब हरियाणा में 46 स्थानीय निकायों के चुनाव करीब थे, जिनमें 18 नगर निगम चुनाव शामिल थे। इस दौरान राम रहीम बागपत के आश्रम में रहे थे। यह पैरोल हरियाणा नगर निगम चुनाव से पहले मिली थी।

अक्टूबर 2022- अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। तब हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव होने वाले थे।

जनवरी 2023- जनवरी 2023 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, जब डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम की जयंती थी।

जुलाई 2023- जुलाई 2023 में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी।

नवंबर 2023- नवंबर 2023 में राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी।

जनवरी 2024- जनवरी 2024 में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली थी, जब लोकसभा चुनाव नजदीक थे।

अगस्त 2024- अगस्त 2024 में राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी।

अक्टूबर 2024- अक्टूबर 2024 में राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली थी।

जनवरी 2025- जनवरी 2025 में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी।

अप्रैल 2025- अप्रैल 2025 में राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी।

अगस्त 2025- अगस्त 2025 में डेरा प्रमुख को 40 दिनों की पैरोल मिली थी।

पैरोल को लेकर आपत्ति

उधर, पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने पैरोल को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि राम रहीम कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक पक्का अपराधी है और उसे बार-बार रिहा करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया है।

हालांकि, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के सामने अपने फैसले का बचाव किया है और एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राम रहीम पक्के अपराधी की कैटेगरी में नहीं आता और उसे अच्छे व्यवहार वाला कैदी माना जाता है।

क्या कहता है जेल का नियम?

जेल नियमों के अनुसार, अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को पैरोल या फरलो का हक होता है। मौजूदा नियमों के तहत, एक कैदी को एक साल में 90 दिनों तक की पैरोल दी जा सकती है, जिसका हवाला राज्य सरकार ने राम रहीम को बार-बार दी गई पैरोल को सही ठहराते हुए दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 09:32 am

Hindi News / National News / आज पैरोल पर जेल से निकल रहे राम रहीम, 8 साल में 405 दिन रहे बाहर, डेरा प्रमुख पर कब-कब मेहरबान हुई राज्य सरकार?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.