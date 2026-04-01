Guwahati Flash Flood
Guwahati Flash Flood: बारिश ने एक बार फिर से बैलों को जलमग्न कर दिया। मात्र कुछ घंटों में 120 लाख से अधिक बारिश ने पूरे शहर को तालाब बना दिया। नदियों में बदल गए, आदिवासी इलाके डूब गए और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और बारिश के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव ने सभी सहयोगियों को 4 घंटे तक सहयोग में काम करने को कहा है।
रविवार को हुई तेज बारिश से गांवों पर बुरा असर पड़ा। यह बारिश पिछले साल 31 मई 2025 के 120 मिमी (24 घंटे) रिकॉर्ड भी पार कर गई। मालीगांव में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। मुख्य सचिव रवि कोटा ने साफा से कहा कि किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने लिया ये फैसला. कई एशियाइयों में पानी अभी भी अल्ट्रासाउंड तक भरा हुआ है, जिससे आधार बुरी तरह प्रभावित होता है। सोमवार को मुख्य सचिव रवि कोटा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और संबंधित सहयोगियों को तुरंत काम के निर्देश दिए।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), असम स्टेट डिजास्टर फर्म और जिला आपदा प्रबंधन ने समय से पहले सीजन की चेतावनी जारी करने को कहा है। वैलिडिटी पुलिस भी रियल-टाइम केमिकल अपडेट दे रही है।
एनएचएआई को निर्देश दिए गए हैं कि कांसैलेवर्स 24 घंटे तैयार रहें। टेटेलिया-जालुक बबी, एक्सेल केयर-गोरचुक, कोइनाधारा-त्रिपुरा रोड और जोराबाट-खाना पारा जैसे महत्वपूर्ण स्टैच पर क्रॉस ग्रीवेज कल्वर्ट साफ करने, पंप बनाने और सिल्ट निकालने का काम तेजी से चल रहा है।
जनजाति क्षेत्र : अनिल नगर, नवीन नगर, रुक्मिणी नगर में कम्युनिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीएमडीए और जल संसाधन विभाग उच्च संभावनाएं हैं।
जीएस रोड : भंगागढ़ के पास PWD (रोड्स) ने ग्रोइज की गहराई तक सफाई शुरू कर दी है।
लैंडस्लाइड जोन : पहाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त जीव-जंतु रहने की सलाह दी गई है। पिछले साल भूस्खलन से सबक लेते हुए प्रशासन ने जापान में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा, किसी भी तरह के हितों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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