शहर बना समंदर! गुवाहाटी फ्लैश फ्लड के बाद स्कूलों में छुट्टी, जानिए अपने इलाके का हाल

Guwahati Flash Flood: बारिश ने एक बार फिर से बैलों को जलमग्न कर दिया। मात्र कुछ घंटों में 120 लाख से अधिक बारिश ने पूरे शहर को तालाब बना दिया। नदियों में बदल गए, आदिवासी इलाके डूब गए और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और बारिश के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव ने सभी सहयोगियों को 4 घंटे तक सहयोग में काम करने को कहा है।