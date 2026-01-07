बड़ा फैसला: हरिद्वार-ऋषिकेश बनेंगे ‘सनातन पवित्र शहर’, घाटों पर गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन की तैयारी!

अंग्रेजों व गंगा सभा के प्रथम अध्यक्ष मदन माेहन मालवीय में 1916 में हुए समझौते में गंगा के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखना और तीर्थ नगर की पवित्रता को संरक्षित करना शामिल था। इसी समझौते में गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था। इसमें यह भी कहा गया था कि गैर-हिंदुओं को दोनों धार्मिक नगरों (ऋषिकेश और हरिद्वार) में स्थायी निवास करने की अनुमति नहीं थी वे केवल काम के लिए आ सकते हैं और अपना काम पूरा करके वापस जा सकते हैं।