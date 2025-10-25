Haryana: प्रदेश की सभी जिमों में होगी महिला ट्रेनर्स, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने प्रदेश की सभी जिमों और फिटनेस सेंटरों पर महिला ट्रेनरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। इसके लिए महिला आयोग ने आदेश भी जारी कर दिए है। वहीं राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि जिम एक ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाएं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जाना चाहती है।