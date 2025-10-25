Haryana: प्रदेश की सभी जिमों में होगी महिला ट्रेनर्स, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया (Photo-IANS)
हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने प्रदेश की सभी जिमों और फिटनेस सेंटरों पर महिला ट्रेनरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। इसके लिए महिला आयोग ने आदेश भी जारी कर दिए है। वहीं राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि जिम एक ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाएं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जाना चाहती है।
उन्होंने आगे कहा कि आयोग के इस फैसले से महिलाओं को आत्मविश्वास मिलेगा और वे बिना झिझक के जिम में जा सकती हैं। बता दें कि महिला आयोग ने जिम और फिटनेस सेंटरों पर पुलिस और महिलाओं के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाने के भी निर्देश दिए है। आयोग का कहना है कि इससे वहां पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।
रेनू भाटिया ने कहा- इन जगहों पर महिलाओं के साथ कोई गलत काम न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इसे हरियाणा महिला सुरक्षा मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।
बता दें कि आयोग ने सभी जिम और फिटनेस सेंटरों के संचालकों को कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर महिला ट्रेनरों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, यह योजना शुरुआत में प्रदेश के हिसार, करनाल, फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में लागू की जाएगी। बताया जाता है कि इन जगहों पर महिलाओं की जिम में भागीदारी सबसे अधिक है। इन जगहों पर महिला आयोग की चेयरपर्सन खुद निरीक्षण करेंगी।
दरअसल, राज्य महिला आयोग ने यह निर्णय महिलाओं से कैब ड्राइवरों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत मिलने के बाद लिया है। प्रशिक्षित महिला ड्राइवरों को कैब सेवाओं से जोड़कर सुरक्षित महिला कैब नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
