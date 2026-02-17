सोने के कड़े और चेन में खरीदी पत्नी, शादी के तीन दिन बाद ही पति को नींद की दवाई देकर हुई फरार

अनिल ने बताया कि उन्होंने शादी में चार लाख रुपये का खर्चा किया। बहू के परिवार की मांग के अनुसार उन्होंने शादी में कड़ा और चेन भी दिए। अनिल बंसल के अनुसार, 1-2 दिन सब ठीक रहा लेकिन शादी के तीसरे दिन शिवरात्री की रात मधु ने अपने पति और देवर को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे दी और सुबह करीब 4 बजे घर से गायब हो गई। अनिल ने आगे कहा कि उन्होंने शादी के बाद बहू पर नजर भी रखी। लेकिन दो दिन तक घर में मेहमान होने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाई। बाद में जब मेहमान चले गए तो मधु मौके का फायदा उठा कर घर से भाग गई।