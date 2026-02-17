सोने के कड़े और चेन में खरीदी पत्नी, शादी के तीन दिन बाद ही पति को नींद की दवाई देकर हुई फरार

शादी के तीन दिन बाद भागी दुल्हन (फोटो- एआई जनरेटेड)
हरियाणा के हिसार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब विदाई के तीन बाद दुल्हन घर से गायब हो गई। यह मामला सिविल लाइन थाने की घोड़ा फॉर्म रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में रहने वाला एक परिवार अपने बेटे की शादी करके घर में नई बहू लाया था लेकिन शादी के 3 दिन बाद दुल्हन अपने पति और देवर को बेहोश करके घर से भाग गई। पुलिस ने पीड़िता परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता पति की पहचान 25 वर्षीय साहिल बंसल के रूप में हुई है। साहिल के पिता अनिल बंसल ने बताया कि उन्होंने बिचौलिए के कहने पर छतीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली मधु नामक युवती से तय की थी। लड़की वालों ने शादी के बदले उनसे एक सोने के कड़े और चेन की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि वह 6 लोग हिसार आकर शादी में करवाएंगे और लड़के वालों को गांव में शादी की पार्टी देनी होगी। साहिल का परिवार इन सभी शर्तों के लिए मान गया था जिसके बाद 13 फरवरी को मधु और साहिल की शादी हो गई।
अनिल ने बताया कि उन्होंने शादी में चार लाख रुपये का खर्चा किया। बहू के परिवार की मांग के अनुसार उन्होंने शादी में कड़ा और चेन भी दिए। अनिल बंसल के अनुसार, 1-2 दिन सब ठीक रहा लेकिन शादी के तीसरे दिन शिवरात्री की रात मधु ने अपने पति और देवर को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे दी और सुबह करीब 4 बजे घर से गायब हो गई। अनिल ने आगे कहा कि उन्होंने शादी के बाद बहू पर नजर भी रखी। लेकिन दो दिन तक घर में मेहमान होने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाई। बाद में जब मेहमान चले गए तो मधु मौके का फायदा उठा कर घर से भाग गई।
परिवार ने पहले आस-पास मधु की तलाश की और काफी देर बाद भी जब वह नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मधु की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वह जल्द से जल्द मधु की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। परिवार को शक है कि मधु अपने माता-पिता के पास ही वापस गई है। साथ ही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है।
