अब बिना रुके कटेगा टोल, बैरियर होंगे खत्म: जानें कैसे काम करेगा हाईटेक फ्री फ्लो सिस्टम

टोल प्रबंधक मुकेश शर्मा ने बताया कि उपकरणों की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। सिस्टम में 50 मीटर दूर से स्पीड मापने वाले सेंसर भी लगाए गए हैं, जो ओवरस्पीड पर तुरंत चालान जारी कर देंगे। इससे यातायात नियमों का पालन बढ़ेगा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

यह व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। लंबी कतारों से समय की बर्बादी, ईंधन की खपत और तनाव खत्म हो जाएगा। NHAI के अनुसार, MLFF से ईंधन की बचत होगी और टोल संग्रह अधिक पारदर्शी बनेगा।

केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि 2026 के अंत तक पूरे देश में MLFF लागू हो जाएगा, जिससे सालाना 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और टोल राजस्व 6,000 करोड़ बढ़ेगा।