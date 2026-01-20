अब बिना रुके कटेगा टोल, बैरियर होंगे खत्म: जानें कैसे काम करेगा हाईटेक फ्री फ्लो सिस्टम

AI-generated photo
Karnal Smart Toll System 2026: हरियाणा के कर्णाल जिले में स्थित बसताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे यात्रियों को टोल भरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। यह सिस्टम पूरी तरह बैरियर-फ्री होगा, जहां वाहन 80 किमी/घंटा की स्पीड से गुजरते हुए ऑटोमैटिक टोल कटेगा। एनएच-44 (पानीपत-जालंधर) पर स्थित यह प्लाजा भारत का दूसरा ऐसा हाईटेक टोल प्लाजा बनेगा, जहां लंबी कतारों और जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहला ऐसा प्लाजा गुजरात के चोर्यासी (एनएच-48) पर पहले से चालू है।
बसताड़ा टोल प्लाजा, जो घरौंडा उपमंडल के अंतर्गत आता है और लगभग 500 मीटर क्षेत्र में फैला है, अब हाईटेक उपकरणों से लैस हो रहा है। MLFF सिस्टम में उच्च-प्रदर्शन वाले RFID रीडर, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे, लेजर कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और FASTag का इस्तेमाल होगा। वाहन जैसे ही प्लाजा के पास पहुंचेगा, कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे, FASTag या VRN (वाहन पंजीकरण संख्या) से लिंक करके टोल ऑटोमैटिक कट जाएगा। बैरियर और बूथ हटाए जा रहे हैं, जिससे वाहन बिना रुके या स्पीड कम किए गुजर सकेंगे।
टोल प्रबंधक मुकेश शर्मा ने बताया कि उपकरणों की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। सिस्टम में 50 मीटर दूर से स्पीड मापने वाले सेंसर भी लगाए गए हैं, जो ओवरस्पीड पर तुरंत चालान जारी कर देंगे। इससे यातायात नियमों का पालन बढ़ेगा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
यह व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। लंबी कतारों से समय की बर्बादी, ईंधन की खपत और तनाव खत्म हो जाएगा। NHAI के अनुसार, MLFF से ईंधन की बचत होगी और टोल संग्रह अधिक पारदर्शी बनेगा।
केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि 2026 के अंत तक पूरे देश में MLFF लागू हो जाएगा, जिससे सालाना 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और टोल राजस्व 6,000 करोड़ बढ़ेगा।
NHAI ने इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। बसताड़ा प्लाजा पर यह सिस्टम 26 जनवरी तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह तकनीक टोलिंग को कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगी, जो देशभर में फैलेगी।
