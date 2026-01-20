‘उसे रोको, वो गुंडागर्दी कर रहा है!’ ब्रिटेन के नेता ने ट्रंप को खुलेआम दी चुनौती

एड डेवी ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अंतरराष्ट्रीय गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने एक सहयोगी देश की संप्रभुता पर पैर रखने की धमकी दी, NATO को पूरी तरह खत्म करने की बात की, और अब हमारे देश समेत सात यूरोपीय सहयोगियों पर तब तक आउटेजियस टैरिफ थोपने की धमकी दे रहे हैं, जब तक उन्हें ग्रीनलैंड नहीं मिल जाता। उन्होंने ट्रंप को बुली बताया, जो 'जो चाहे जबरदस्ती हथियाने की सोचता है' और कहा कि केवल पुतिन और शी जिनपिंग ही उनका समर्थन कर रहे हैं। डेवी ने ब्रिटिश सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि पिछले महीनों से ट्रंप को खुश करने की नीति विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दो रास्ते हैं- ट्रंप को क्रिप्टो में कुछ अरब देकर रिश्वत देना या यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करना।