Haveri Gang Rape: गैंगरेप के आरोपियों को मिली जमानत, शान से निकाली विक्ट्री परेड, मनाया जश्न

After getting bail in Haveri accused celebrate victory procession



Mohammad Sadiq Agasimani, Shoib Mulla, Tausip Choti, Samiwulla Lalanavar, Aptab Chandanakatti, Madar Saab Mandakki, and Riyaz Savikeri.



Kudos to our judiciary 😡 pic.twitter.com/2xctTu2qPC