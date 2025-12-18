बीमा संशोधन विधेयक पर संसद में हुई तीखी बहस, विपक्ष ने कहा- ‘इससे देश की इकोनॉमी विदेशियों के हाथ में चली जाएगी…’

Parliament winter session: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में बुधवार को ‘सबका बीमा, सबकी सुरक्षा’ (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक 2025 पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में बीमा कवरेज बढ़ाना, नागरिकों के अधिकार मजबूत करना और बीमा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बाजार खुलने से स्पर्धा बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे और बेहतर सेवा व नई तकनीक आएगी।