भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले दो दिन इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

पूर्वोत्तर भारत में भी मानसूनी गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुवाहाटी समेत कई शहरों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जून के शुरुआती दिनों में इस तरह की व्यापक बारिश सामान्य मानसूनी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।