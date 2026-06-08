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भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले दो दिन इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

Heavy rain alert: दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय हो गया है। कर्नाटक, केरल और असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव बनी हुई है।

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भारत

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Himadri Joshi

Jun 08, 2026

imd rain alert

भारी बारिश का अलर्ट (Photo - IANS)

Heavy rain alert: देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड ली है और इसके असर से सोमवार को दक्षिण तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाडी से आ रही नमी के कारण कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।

कर्नाटक में आज सबसे अधिक बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार तटीय कर्नाटक में आज सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। मंगलुरु और आसपास के इलाकों में बहुत भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। आज पिछले सप्ताह केरल पहुंचने वाला मानसून अब गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हिस्सों तक आगे बढ चुका है। इससे किसानों को गर्मी के लंबे दौर के बाद राहत मिली है और खरीफ फसलों की तैयारी तेज हो गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में भी मानसूनी गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुवाहाटी समेत कई शहरों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जून के शुरुआती दिनों में इस तरह की व्यापक बारिश सामान्य मानसूनी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।

देश के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति

जहां एक ओर देश के कई हिस्सों में बारिश राहत ला रही है, वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ और राजस्थान के कुछ इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की रेखा अभी पूरी तरह उत्तर भारत तक नहीं पहुंची है, इसलिए तापमान ऊंचा बना हुआ है। इस वर्ष एल नीनो के विकसित होने की आशंका के कारण सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बावजूद आने वाले दिनों में मानसून के और आगे बढने की संभावना है।

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Published on:

08 Jun 2026 01:23 pm

Hindi News / National News / भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले दो दिन इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

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