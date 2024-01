पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 और 31 जनवरी को होगी बर्फबारी और बारिश, जानें अपने शहर का हाल

नई दिल्लीPublished: Jan 29, 2024 08:14:57 am Submitted by: Prashant Tiwari

Heavy rain and snowfall in next two days: भारतीय मौसम विभाग ने दो नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का पुर्वानुमान जताया हैं।