हिमाचल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गरजे BJP अध्यक्ष नड्डा, कहा- 'तालियों की गड़गड़ाहट से पहचान लेता हूं राजनीति, BJP की बनेगी सरकार'

हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में फिर से BJP की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमके निशाना साधा।

Himachal assembly elections 2022 BJP President JP Nadda said I recognize politics by the thunder of applause