हिमाचल में पंचायत चुनाव का आगाज: आचार संहिता लागू, 31000 पदों के लिए 50 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट

अनिल कुमार खाची ने बताया कि चुनाव की औपचारिक अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 7, 8 और 9 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों को 14 और 15 मई को अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद 15 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने बताया कि मतदान 3 चरणों में होगा।