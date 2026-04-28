ईरान के तेल भंडार फुल, फट सकती हैं पाइप लाइनें, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकेबंदी से मंडराया खतरा

ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को प्रस्ताव भेजा है। इसमें ईरान ने बातचीत की सीमाएं और शर्तें स्पष्ट की हैं। इसके साथ ही साफ किया है कि ईरान दबाव में आकर अपने मूल मुद्दों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान होर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन परमाणु मामले पर बाद में बात होगी। ईरान का कहना है कि वह होर्मुज स्ट्रेट तभी खोलेगा, जब वहां से अमेरिका की नाकेबंदी हटेगी। इसके अलावा ईरान को अमरीका-इजरायल से गारंटी चाहिए कि वे फिर से हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की संसद में प्रस्ताव आया है कि होर्मुज का नियंत्रण सेना को सौंप दिया जाए।