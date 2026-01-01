नए साल पर हिमाचल में थाने के पास जोरदार धमाका, कांप उठे खिड़की-दरवाजे, मची अफरा-तफरी

29 दिसंबर 2025 को नालागढ़ के राजपुरा में कबाड़ के ढेर में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें दो लोग झुलस गए। घायलों की पहचान मोहर सिंह और आशिश कुमार के रूप में हुई, जिन्हें नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है।