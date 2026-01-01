1 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

नए साल पर हिमाचल में थाने के पास जोरदार धमाका, कांप उठे खिड़की-दरवाजे, मची अफरा-तफरी

नए साल पर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि, इसमें अब तक किसी व्यक्ति के जान जाने की सूचना नहीं है।

शिमला

image

Mukul Kumar

Jan 01, 2026

Srinagar blast

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो-IANS)

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक थाने के पास नए साल पर जोरदार धमाका हुआ है। इससे आसपास की बिल्डिंगों के शीशे चूर हो गए हैं।

वहीं, थाने की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 9:50 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास यह धमाका हुआ है।

इस घटना को लेकर इलाके में अफरातफरी मच गई है। बद्दी एसपी विनोद धीमान और नालागढ़ डीएसपी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं।

जांच में जुटे अधिकारी

फिलहाल, इस धमाके को किसने अंजाम दिया और क्यों? इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। धमाके की वजह पता लगाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बुलाई गई है।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ कचरे के अवशेषों के चलते विस्फोट हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

तीन दिन पहले भी हुई थी धमाके की घटना

29 दिसंबर 2025 को नालागढ़ के राजपुरा में कबाड़ के ढेर में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें दो लोग झुलस गए। घायलों की पहचान मोहर सिंह और आशिश कुमार के रूप में हुई, जिन्हें नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है।

घटना के अनुसार, मोहर सिंह और आशिश कुमार दवाई लेने के लिए राजपुरा बस अड्डे पर गए थे, जब वे वापस लौट रहे थे तो कबाड़ के ढेर में आग लग गई और धमाका हो गया। धमाके के साथ ही गर्म तरल पदार्थ उछलकर दोनों पर गिर गया, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए।

crime

01 Jan 2026 02:04 pm

