Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: SBI के साथ नया बीमा समझौता, 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित

Indian Railways: लाखों रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, भारतीय रेलवे और एसबीआई ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान किए जाएँगे।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 01, 2025

रेलवे-SBI समझौता: कर्मचारियों को 1 करोड़ तक की दुर्घटना बीमा (Photo-IANS)

Indian Railways: भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार को एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिससे लाखों रेलवे कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ मिलेंगे। इस समझौते पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और SBI के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बढ़ा बीमा कवर, बिना प्रीमियम के लाभ

नए बीमा योजना के तहत, SBI में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक बीमा कवरेज मिलेगा। प्रमुख लाभों में हवाई दुर्घटना (मृत्यु) के लिए 1.6 करोड़ रुपये का बीमा कवर शामिल है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert: हरियाणा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द; 5 जिलों में स्कूल की छुट्टियां
राष्ट्रीय
मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जा

मिलेगा 1 करोड़ तक का दुर्घटना कवर

दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा कवरेज (ग्रुप A के लिए 1.20 लाख, ग्रुप B के लिए 60,000 और ग्रुप C के लिए 30,000 रुपये) से कहीं अधिक है। इसके अलावा, प्राकृतिक मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाएगा, वह भी बिना किसी प्रीमियम या मेडिकल टेस्ट के।

7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लगभग 7 लाख रेलवे कर्मचारी वर्तमान में SBI में अपने वेतन खाते रखते हैं, जिससे इस समझौते से रेलवे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। समझौते में दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अक्षमता के लिए 1 करोड़ रुपये और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 80 लाख रुपये तक का मुफ्त कवर भी शामिल है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए गेम-चेंजर MoU

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम भारतीय रेलवे और SBI की कर्मचारी केंद्रित और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। खास तौर पर ग्रुप C के फ्रंटलाइन कर्मचारी, जो भारत के विशाल रेल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। यह MoU रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा।

ये भी पढ़ें

भीड़ ने महिला को दी क्रूर सजा: चोरी के आरोप में बाल काटे, जूतों की माला पहनाई
राष्ट्रीय
Jharkhand crime

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 09:28 pm

Hindi News / National News / रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: SBI के साथ नया बीमा समझौता, 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट