रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: SBI के साथ नया बीमा समझौता, 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित

दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा कवरेज (ग्रुप A के लिए 1.20 लाख, ग्रुप B के लिए 60,000 और ग्रुप C के लिए 30,000 रुपये) से कहीं अधिक है। इसके अलावा, प्राकृतिक मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाएगा, वह भी बिना किसी प्रीमियम या मेडिकल टेस्ट के।