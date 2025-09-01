रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: SBI के साथ नया बीमा समझौता, 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित

Indian Railways: भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार को एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिससे लाखों रेलवे कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ मिलेंगे। इस समझौते पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और SBI के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
नए बीमा योजना के तहत, SBI में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक बीमा कवरेज मिलेगा। प्रमुख लाभों में हवाई दुर्घटना (मृत्यु) के लिए 1.6 करोड़ रुपये का बीमा कवर शामिल है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा।
दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा कवरेज (ग्रुप A के लिए 1.20 लाख, ग्रुप B के लिए 60,000 और ग्रुप C के लिए 30,000 रुपये) से कहीं अधिक है। इसके अलावा, प्राकृतिक मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाएगा, वह भी बिना किसी प्रीमियम या मेडिकल टेस्ट के।
लगभग 7 लाख रेलवे कर्मचारी वर्तमान में SBI में अपने वेतन खाते रखते हैं, जिससे इस समझौते से रेलवे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। समझौते में दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अक्षमता के लिए 1 करोड़ रुपये और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 80 लाख रुपये तक का मुफ्त कवर भी शामिल है।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम भारतीय रेलवे और SBI की कर्मचारी केंद्रित और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। खास तौर पर ग्रुप C के फ्रंटलाइन कर्मचारी, जो भारत के विशाल रेल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। यह MoU रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा।