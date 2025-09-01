Patrika LogoSwitch to English

भीड़ ने महिला को दी क्रूर सजा: चोरी के आरोप में बाल काटे, जूतों की माला पहनाई

Jharkhand Crime: गिरिडीह में भीड़तंत्र के एक परेशान करने वाले मामले में एक महिला पर चोरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उसे अपमानित किया और उसके साथ मारपीट की।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 01, 2025

Jharkhand crime
महिला को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया (File Photo)

Jharkhand Crime: झारखंड के गिरिडीह जिले के पिपराली गांव में चोरी के आरोप में एक महिला के साथ भीड़ ने अमानवीय व्यवहार किया। यह घटना डुमरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रविवार शाम को हुई। गांववालों ने महिला पर घरेलू सामान चुराने का आरोप लगाया और बिना किसी ठोस सबूत के उसे क्रूर सजा दी।

क्रूरता की हद: बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ गांववालों ने संदेह के आधार पर महिला को पकड़ा, उसकी पिटाई की, उसके बाल काटे और जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाया, जो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वीडियो ने व्यापक आक्रोश और निंदा को जन्म दिया। स्थानीय मुखिया ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद डुमरी पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को और अपमान से बचाया।

पुलिस का त्वरित एक्शन, तीन महिलाएं हिरासत में

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और महिला को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तीन महिलाओं को हमले में शामिल होने के लिए हिरासत में लिया है, जबकि वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने आश्वासन दिया, मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सामाजिक निंदा और मॉब जस्टिस पर सवाल

जिला प्रशासन ने इस घटना को अमानवीय और गैरकानूनी करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है और भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में मॉब जस्टिस की गंभीर समस्या को उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता और कड़े कानूनी कदमों की जरूरत है।

Published on:

01 Sept 2025 08:49 pm

Published on: 01 Sept 2025 08:49 pm

