भीड़ ने महिला को दी क्रूर सजा: चोरी के आरोप में बाल काटे, जूतों की माला पहनाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ गांववालों ने संदेह के आधार पर महिला को पकड़ा, उसकी पिटाई की, उसके बाल काटे और जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाया, जो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। वीडियो ने व्यापक आक्रोश और निंदा को जन्म दिया। स्थानीय मुखिया ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद डुमरी पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को और अपमान से बचाया।