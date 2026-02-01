Holi Special Train: दिल्ली-मुंबई-गुजरात से घर लौटने वाले ध्यान दें! होली पर चलाई जाएंगी 94 स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट चार्ट

होली के वक्त 8 स्पेशल ट्रेनें मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच झाझा-किउल-गया के रास्ते चलेंगी। रेलवे की ओर से बताया गया है कि 8 ट्रेनें मालदा टाउन और उधना के बीच किउल-गया के रास्ते और 8 ट्रेनें मालदा और मुंबई के बीच किउल-पटना के रास्ते चलाने की योजना बनाई गई है।