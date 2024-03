Rameshwaram cafe blast in Bengaluru: गृहमंत्रालय ने बेंगलुरु कैफे में ब्लास्ट की जांच NIA को सौंपी, नौ लोग हुए थे घायल

IED explosion Bengaluru Rameshwaram cafe: बेंगलुरु के एक कैफे में 1 मार्च को एक आईईडी विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम नौ लोग घायल हो गए थे। अब इस आतंकी घटना की जांच एनआईए (NIA) को सौंप दी गई है।

The Ministry of Home Affairs has handed over the investigation to NIA: गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है। यह विस्फोट 1 मार्च को दोपहर में व्यस्त समय में लंच के समय कैफे में हुआ जिसमें कम से कम नौ लोग घायल हो गए। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने कैफे विस्फोट के संबंध में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। विस्फोट 1 मार्च को दोपहर 1 बजे हुआ और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध को कैफे के अंदर बैग रखते हुए देखा। पुलिस की चल रही जांच से पता चलता है कि विस्फोट एक टाइमर वाले आईईडी उपकरण (IED Device) के कारण हुआ था।